ⓒ YEOWON MEDIA HANKOOK GARDNER CO. LTD

Il était une fois, dans un village coréen, deux garçons nommés Chadol et Duman.

Ces voisins proches étaient à l’opposé l’un de l’autre. Chadol était poli et gentil alors que Duman était cupide et méchant.





ⓒ YEOWON MEDIA HANKOOK GARDNER CO. LTD

Une fois arrivé dans les bois, Chadol sortit sa hache.

« Au boulot, maintenant ! »

Une fois la hotte bien chargée, il attacha solidement des bûches avec une corde, puis tenta de fixer la hache sur le tas. Mais sa hache lui échappa des mains et tomba dans l’étang.





ⓒ YEOWON MEDIA HANKOOK GARDNER CO. LTD

Un vieil homme avec une très longue barbe blanche émergea de l’eau avec une hache d’or dans sa main.

« Est-ce là ta hache ? »

« Non, non, cette belle hache d’or n’est pas à moi. »

« Alors, est-ce là ta hache ? »

« Non, cette hache d’argent n’est pas à moi non plus. »

L’être divin apprécia l’honnêteté de Chadol, qui ne fut pas tenté par les haches d’or et d’argent.

« Tiens, voici la hache d’or et la hache d’argent. Je te les donne. »





ⓒ YEOWON MEDIA HANKOOK GARDNER CO. LTD

Ce qui arriva à Chadol fut bientôt connu dans tout le village. Duman exigea que son ami lui dise comment il avait pu obtenir les précieuses haches. Puis il alla chercher sa propre hache dans son grenier et se dirigea vers la forêt.





ⓒ YEOWON MEDIA HANKOOK GARDNER CO. LTD

Il sortit sa hache et fit semblant d’abattre un arbre. Après quelques coups, il jeta la hache dans l’étang.

« Oh, ma hache ! S’il vous plaît, trouvez ma hache pour moi ! Ma hache, ma hache ! »

A cet instant-là, l’esprit de la montagne apparut devant lui.

« Est-ce là ta hache ? »

« Oui, c’est la mienne. Cette hache d’or est à moi. »

« Menteur ! »

L’être divin en colère laissa échapper un rugissement assourdissant.





ⓒ YEOWON MEDIA HANKOOK GARDNER CO. LTD

Le cupide Duman ne réussit pas à obtenir les deux précieuses haches et il perdit la sienne. Il descendit de la montagne en larmes.

Duman avait tellement honte qu’il pouvait à peine regarder Chadol. Comme s’il savait ce qui se passait dans la tête de Duman, Chadol saisit tendrement les mains de son ami.