Squid Game : la série télé sud-coréenne qui cartonne sur Netflix

ⓒ NETFLIX

La série sud-coréenne « Squid Game » ou encore le « jeu du calamar » domine depuis quelque temps les classements Netflix des 83 pays où elle est diffusée, et cela inclut les Etats-Unis. Depuis sa sortie le 17 septembre dernier, elle a aussi séduit pas moins de 82 millions de téléspectateurs aux quatre coins de la planète. Et aujourd’hui, plus de deux semaines après, les tenues, les collations et les jeux qui y sont présentés sont recherchés partout dans le monde, et des parodies ont même vu le jour. On peut donc dire sans trop s’avancer que cette série télé est en train de devenir un phénomène culturel.





Mais pourquoi les téléspectateurs du monde entier sont-ils tellement captivés par cette série de survie qui met en lumière les inégalités sociales à l’aide de jeux traditionnels coréens ?





Par ailleurs, ce succès montre une fois de plus que les contenus culturels coréens sont compétitifs sur la scène internationale. Mais pour les spécialistes, même si c’est le cas, il y a d’autres tâches à accomplir si les k-contents veulent durer dans le temps.