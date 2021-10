Here I am : Ha Dong-kyun donnera un concert

Date : du 15 au 17 octobre

Lieu : Blue Square à Séoul





Han Dong-kyun sera de retour pour donner un concert baptisé « Here I am ». Le vocaliste qui a débuté en tant que membre de 7Dayz en 2000 se produira en concert du 15 au 17 octobre au Blue Square à Séoul. A noter que « Here I am » est le titre de son dernier single publié le 5e mars 2021.





Reconnaissable à sa voix très grave, il a également animé une émission de radio entre 2008 et 2009 avant de suspendre sa carrière en raison de son service militaire.





Aujourd’hui, il mène sa carrière en solo tout en faisant partie du groupe de quatre vocalistes Wanted qui a célébré en 2019 le 15e anniversaire de ses débuts.