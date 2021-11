Le « couvre-feu » sur les jeux en ligne sera levé pour les adolescents

ⓒKBS News

La Corée du Sud lèvera l’interdiction aux jeunes de moins de 16 ans de pratiquer des jeux en ligne de minuit à 6h du matin, ce officiellement à partir du 1er janvier 2022. L’Assemblée nationale a adopté, le 11 novembre, un projet de révision de la loi relative à la protection des adolescents, qui va en ce sens.





Il s’agit d’abroger la clause sur le « Shutdown », surnommée « la Loi Cendrillon », entrée en vigueur en 2011. Ce dispositif avait pour but d’empêcher les adolescents de devenir accros aux jeux vidéo en ligne. Il était censé résoudre ce problème sociétal. Dans les années 2000, un grand nombre de jeunes sud-Coréens étaient tellement absorbés par les jeux informatiques au point de ne pas pouvoir avoir une vie quotidienne normale. Sans oublier quelques morts tragiques liées à l’addiction aux vidéos ludiques. Ainsi, la restriction horaire d’accès aux jeux en ligne avait été adoptée à l’initiative du ministère de la Famille.





Mais ce « couvre-feu » était jugé inefficace et discriminatoire. En effet, l’arrêt général ne s’appliquait qu’aux jeux en ligne des prestataires locaux. Ce qui a provoqué la ruée vers les jeux mis en service depuis l’étranger. Par ailleurs, l’environnement a été bouleversé entretemps. Les jeux en ligne ne sont plus l’apanage des ordinateurs fixes de bureau, mais ils sont pratiqués via de nouveaux moyens de communication mobile tels que le smartphone. Ainsi, le gouvernement a décidé d’abolir cette mesure.





En parallèle, l’exécutif a décidé de proposer une alternative dite de « restriction horaire spontanée » de sorte que les jeunes et leurs parents puissent limiter le temps de jeux-vidéo de leur plein gré. Il prévoit également d’apporter différents moyens de soutien non seulement aux adolescents accros aux jeux en ligne mais aussi à leurs familles, tels que des consultations, des formations, les soins, de la rééducation, entre autres.