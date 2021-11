Un village japonais utilise les couches pour adultes comme combustible

ⓒ Getty Images Bank

Un bain thermal de Houki dans la préfecture de Tottori, au Japon chauffe l’eau souterrain avec comme combustible les couches pour adultes usées. Ces derniers représentent 10 % des déchets produits dans ce village.





D’après le New York Times, la municipalité a fermé une des deux usines d'incinération pour créer un site de recyclage de couches dans le but de réduire le coût du chauffage des bains publics. Les couches récupérées sont transformées en combustible à granulés. Le carbone dégagé lors de son utilisation est moins important que le charbon et le pétrole.





Dans l’archipel confronté à un vieillissement majeur de sa population, le volume de couches pour adultes jetées a augmenté de 13 % ces cinq dernières années pour atteindre 1,5 million de tonnes par an.