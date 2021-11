Jo Sumi et I Musici à Cheonan

La célèbre chanteuse lyrique Jo Sumi, qui fête cette année ses 35 ans de carrière, et le prestigieux ensemble I Musici, qui célèbre son 70e anniversaire l’année prochaine, donneront un concert le 11 décembre au Centre d'arts de Cheonan dans la province de Chungcheong du Sud.





La soprano colorature sud-coréenne et l'ensemble italien ont récemment enregistré un album baptisé « Lux 3570 » consacré à la musique baroque.





Des œuvres de Bach, Vivaldi, Haendel, Scarlatti, Purcell et Geminiani sont au programme de ce concert intitulé « Voyage baroque en Europe ». Jo Sumi et I Musici se produiront également à Incheon, à Iksan, à Busan et à Séoul





Date : le 11 décembre 2021

Lieu : Centre d'arts de Cheonan