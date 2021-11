Smart Radar System et ses radars 4D

ⓒ Smart Radar System

La jeune startup sud-coréenne Smart Radar System développe des radars intelligents. Les gens pensent peut-être que ces appareils électroniques sont surtout utilisés à des fins militaires, mais en fait ils peuvent l’être aussi pour détecter des objets comme, par exemple, à l’avant ou à l’arrière d’un véhicule. Les radars intelligents, en particulier, détectent non seulement des objets, mais savent aussi déterminer exactement ce qu’ils sont. Et c’est sur cette base que Smart Radar System développe des technologies nécessaires à la conduite autonome de niveaux 4 et 5.





Les véhicules autonomes utilisent trois types de capteurs : les radars, les caméras et les systèmes de détection et télémétrie lumineuse, autrement dit le LiDAR. Les caméras et le LiDAR présentent à la fois des avantages et des inconvénients. A titre d’exemple, bien que les caméras fournissent des images claires, celles-ci peuvent être affectées par la pluie, la neige, l’obscurité et le brouillard. Le LiDAR, quant à lui, a un problème de durabilité et il coûte cher. Mais le radar d’images 4D de Smart Radar System remédie aux défauts des caméras et du LiDAR. Il peut reconnaître des objets avec précision quelles que soient les conditions météorologiques et environnementales, et son prix n’est que d’un cinquième de celui du LiDAR.