Docteur Prisonnier (6) 어디 보자

Dialogue

나이제: 준비 많이 하셨네. 어디 보자, 별이 몇 개신가.

아이고. 폭력, 상해, 음주. 폭력, 상해, 상해.

Na Y-je : Vous avez beaucoup préparé. Voyons voir.

Combien de condamnations avez-vous subi? Oh, là, là...

Violence, dommage corporel, consommation d’alcool.

Violence, dommage corporel, dommage corporel.





L’expression de la semaine

어디 보자. : Voyons voir.





어디 : exclamatif qui s’emploie pour attirer l’attention d’autrui





Cette expression est utilisée par habitude, avant de voir ou de vérifier une situation ou ce que l’interlocuteur a fait. Elle signifie que le locuteur va voir comment son interlocuteur a fait, mais elle n’a pas de sens particulier ou important.





A la place de cette expression, on peut employer « 한번 볼까? » ou « 어디 한번 보자 ». Quand on la prononce, il est naturel de prolonger la fin, comme « 어디 보자~~~ ».





Grammaticalement, la terminaison finale -자 indique une proposition. Mais ce n’est pas le cas de « 어디 보자 ». Celle-ci est plutôt une parole qu’on s’adresse à soi-même. C’est une expression non honorifique qu’on emploie envers les personnes plus jeunes, du même âge ou du même niveau hiérarchique. Pour montrer un peu plus de respect à son interlocuteur, on peut dire « 어디 봅시다 ».





Exemples

① 가: 할머니가 사 주신 옷 입고 왔어요.

나: 어디 보자. 우리 손녀 얼마나 예쁜가.

A : J’ai porté le vêtement que tu m’as acheté.

B : Voyons voir combien ma petite-fille est jolie.





② 가: 엄마, 갈비찜 만들어 왔어요.

나: 어디 보자. 그동안 음식 솜씨가 얼마나 늘었나.

A : Maman, j’ai préparé du galbijjim.

B : Voyons voir l’amélioration de tes capacités culinaires.





Consultante : Park, Ji-young (professeur retraitée du LEI, Université Nationale de Séoul)









Mots et expressions à retenir

준비 : « préparation »

하다 : « faire »

준비하다 : « préparer »

많이 : « beaucoup »

하셨네 : forme contractée de 하시었네. 시 est une terminaison honorifique et la terminaison 었 marque le passé. -네 est une terminaison finale non honorifique qui est employée pour exprimer une exclamation ou parler de ce dont on vient de se rendre compte.

별 : « étoile »

▶ Dans le jargon, le mot « 별 » désigne le nombre de crimes ou de condamnations sur le casier judiciaire d’un criminel.

이 (ajouté à 별) : particule de sujet

몇 : « combien »

개 : unité de comptage utilisée pour les choses

-ㄴ가 : terminaison finale qui s’emploie pour se poser une question ou indiquer une conjecture

아이고 : interjection comme « Oh, là là » en français

폭력 : « violence »

상해 : « dommage corporel »

음주 : « consommation d’alcool »