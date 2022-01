Les « One-day classes » en Corée du Sud

La Corée du Sud peut être un précurseur innovant en matière de mode, de technologie et de culture pop. Mais en ce qui concerne la mode du YOLO, à savoir cette acronyme anglais signifiant « You Only Live Once » ou encore Carpe Diem en latin et « On ne vit qu’une fois » en fFrançais, les jeunes générations du pays ont adopté relativement tard ce slogan.





ⓒ Getty Images Bank

Les jeunes sSud-cCoréens se sont appropriés cette aphorisme qui les galvanise pour prendre de nouvelles habitudes et essayer des activités productives ou enrichissante pour l’expérience personnelle. Les « cours d'un jour » ou les « One-day classes », comme on dit ici, sont des ateliers ponctuels qui durent quelques heures ou toute la journée, voire même deux jours pour les activités les plus techniques ou soutenus. Les jeunes et les moins jeunes sud-coréens Sud-Coréens sortent leur portefeuille pour enrichir leur vie grâce à des expériences nouvelles et inédites.





ⓒ Getty Images Bank

De nombreux cours d'une journée sont basés sur la fabrication de quelque chose, des friandises comestibles comme des pâtisseries françaises ou de la bière, aux parfums, aux compositions florales aux portraits pop-art etc. Les activités physiques comme le ballet et le yoga sont également courantes, mais des activités uniques comme les randonnées nocturnes pour seulement 3 euros, le kayak de nuit sur la rivière Han pour 19 euros sont plutôt originales.





ⓒ Getty Images Bank

Quelques classes permettent également de découvrir la richesse culturelle du pays, comme la fabrication d’un tampon personnel utilisé pour les signatures de documents officiels ici, ou encore du hHanji, le fameux papier traditionnel coréen à partir d’une pâte de mûrier, grâce auquel on peut fabriquer un éventail, une boîte à bijoux et même une lampe en forme de fleur.





ⓒ YONHAP News

En écoutant cette édition,l’émission entier vous en découvrirez plus sur tout l’univers des « One-day classes » au pPays du Matin et clair, ainsi qu’une bonne source d’inspiration pour bien commencer l’année !





ⓒ Getty Images Bank