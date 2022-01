La rue des musées et galeries d'art du palais de Gyeongbokgung

S’il y a une chose fascinante au pays du Matin clair, c’est cette manière dont les quartiers ou les rues se spécialisent. C’est quelque chose qu’on imagine assez difficilement dans mon pays d’origine. On parle tout de suite de concurrence, si une boulangerie s’installe juste à côté d’une autre boulangerie. Ici, c’est différent. Ce phénomène ne s’illustre pas uniquement à Séoul, car même en campagne, je me suis retrouvée un jour dans le quartier des ateliers de poterie. Ainsi Il n’y avait que cela, des ateliers de poterie les uns en face des autres avec au milieu de tout ça, un café.

ⓒ Gettyimagesbank Aujourd’hui, c’est au cœur de Séoul que je vous emmène, là, nous nous aventurons aux alentours du palais de Gyeongbokgung. Dans le quartier en face de celui-ci, une célèbre rue dans laquelle on ne trouve que des galeries d’art et des musées. C’est d’ailleurs ici que vous pouvez vous rendre au réputé Musée National d’Art Moderne et Contemporain… Mais vous trouverez également à l’honneur de petites galeries privées, des cafés à moitié transformés en galerie et bien sûr, de l’art, pour tous les goûts et tous les âges.

En plus de la variété et de la diversité des styles que vous pouvez admirer, vous aurez la chance de simplement profiter de l’atmosphère du quartier de Samcheong. Alliant modernité et tradition pour une harmonie hors du commun.

