Apink fera son retour au complet avec Son Na-eun en février

Apink fera son come-back avec le groupe intégral et un album complet en février. Le girls band qui a officiellement débuté en avril 2011 avec le mini album intitulé « Seven Springs of Apink » est constitué de six membres : Cho-rong, Bo-mi, Eun-ji, Na-eun, Nam-joo et Ha-young.





Selon l’IST Entertainment, les chanteuses sont en train de préparer leur nouvel album en tournant un clip vidéo de la nouvelle chanson.





Cette nouvelle, liée au retour du groupe féminin après 10 mois d’absence, revêt une importance particulière d’autant plus que Son Na-eun, qui n’avait pas renouvelé son contrat avec l’agence du groupe l’année dernière, participe également à ce nouvel album. Contrairement aux autres membres qui ont renouvelé le leur avec IST Entertainment, Son Na-eun est actuellement sous contrat avec YG Entertainment en tant qu’actrice.





Pour rappel, il y a un peu plus d’une semaine, Apink a également organisé, le 31 décembre, « Pink Eve », un événement pour ses fans.