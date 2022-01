La Chine diffuse un feuilleton sud-coréen, une première depuis six ans

« Saimdang, Memoir of Colors » a été diffusé mardi dernier sur les chaînes chinoises Mango TV et Hunan TV. C’est la première fois depuis six ans qu’une série sud-coréenne est projetée sur les ondes officielles chinoises.





Pékin a interdit l’importation des produits culturels sud-coréens en 2016 à la suite du conflit autour de l’installation du bouclier antimissile américain (THAAD) en Corée du Sud.





Le mois dernier, le film sud-coréen « Oh ! My Gran » est sorti en salle dans l’empire du Milieu en annonçant la reprise des échanges culturels entre les deux pays.