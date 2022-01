Une exposition intitulée « A la recherche d’amis avec les chiens coréens » se tient actuellement au Cheongwadae Sarangchae à Séoul. Elle durera jusqu’au 2 février.





Organisée par l'Office du tourisme coréen, cette exposition interactive conçue sous forme de jeux de société permettra aux visiteurs de découvrir toute une variété de races canines originaires de Corée, du Jindo coréen au Sapsal en passant par le Pungsan, et de tester leurs connaissances sur leurs animaux de compagnie préférés.





Cheongwadae Sarangchae est un lieu d'exposition, situé à côté du palais présidentiel sud-coréen dans le nord de la capitale et ouvert en 2010 dans le but de présenter au public l'histoire politique et culturelle du pays.





Date : du 1er décembre 2021 au 2 février 2022

Lieu : Cheongwadae Sarangchae à Séoul