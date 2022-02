Membres : Seoi, Riina, Yel, et Sitala

Début : 2022





H1-Key est un groupe féminin composé de trois sud-Coréennes, à savoir Seoi, Riina et Yel, et d'une Thaïlandaise, Sitala.





Il s’agit du premier girls band lancé par la nouvelle agence de k-pop nommée Grand Line Group. Cette agence a été fondée en 2021 par Grand Line Entertainment qui abrite en son sein des artistes tels que le duo de hip hop Geeks et la chanteuse Stella Jang.





Après avoir dévoilé son nom et son logo le 18 novembre 2021, le groupe a fait ses débuts le 5 janvier 2022 en sortant son premier single intitulé « Athletic Girl ». Il s’agit d’un titre de hip hop à la fois sobre et entrainant. Son clip vidéo, mis en ligne le même jour sur YouTube, qui met en scène une chorégraphie sportive et dynamique à l’image du titre, a engrangé plus de 10 millions de vues en moins de trois semaines.





Discographie

Athletic Girl (single, janvier 2022)