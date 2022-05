« New Edition » de 015B

015B signifiant « un corbeau vole dans le ciel » est composé de Jeong Seok-won et de Jang Ho-il qui mènent leur carrière musicale depuis 1990. Il s’agit du premier groupe de producteurs sud-coréens à être toujours actif. Dès leurs débuts, les deux frères ont opté pour une collaboration temporaire avec des vocalistes invités parmi lesquels on peut citer entre autres Yoon Jong-shin.





Pour rappel, 015B a joui d’une énorme popularité à travers le pays dans les années 1990. Ses deux premiers albums se sont respectivement écoulés à plus de 300 mille et 600 mille exemplaires. Ensuite, les trois suivants publiés entre 1992 et 1994 ont tous atteint la barre du million de ventes, intégrant la liste des meilleurs albums sud-coréens des années 1990.





Plus de trois décennies après son lancement, 015B est toujours actif dans le milieu de la musique populaire sud-coréen avec « New Edition ». Le groupe a récemment publié « Yearbook 2021 » regroupant 12 singles dévoilés entre mars 2021 et février 2022. Le « Yearbook 2021 » est composé d’un disque et d’un petit livre de 88 pages expliquant l’ensemble du processus de création des chansons.