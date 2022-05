Théâtre : « Bridal Shower »

Une pièce de théâtre intitulée « Bridal Shower » est jouée au Café With à Busan, tous les vendredis et les dimanches entre le 6 mai et le 5 juin. La « bridal shower » ou l’enterrement de vie de jeune fille, comme chacun sait est une fête organisée en l'honneur d'une future mariée par ses amies proches.





L’histoire se déroule donc dans un café où trois filles sont réunies pour féliciter leur amie Ye-seul pour son mariage. En attendant l’arrivée de la future mariée, elles échangent des idées pour organiser un enterrement de vie de jeune fille. Quelque temps après, Ye-seul arrive et annonce qu’elle ne se mariera pas. Surprises et inquiètes, ses trois copines lui demandent les raisons de cette décision brutale, et partagent leurs opinions sur l’amour, le mariage et la vie en couple.





A noter qu’il s’agit d’un spectacle immersif et participatif : les spectateurs sont invités à prendre part à la pièce.





Date : tous les vendredis et les dimanches entre le 6 mai et le 5 juin

Lieu : Café With à Busan