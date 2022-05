La broderie nord-coréenne

ⓒ YONHAP News

La broderie moderne en Corée du Nord a été initiée par Kim Jong-suk, première épouse du fondateur de la nation Kim Il-sung et mère de l'ancien dirigeant Kim Jong-il. Née en 1917 à Hoeryong, dans la province du Hamgyong du Nord, elle a rejoint une unité de guérilla antijaponaise en 1935, a épousé Kim Il-sung cinq ans plus tard et est morte en couches en 1949. Elle est considérée dans son pays comme une pionnière en matière de broderie, qu’elle a réformée et modernisée, tant sur le plan de la forme que du contenu.





« En tant que membre de l'Armée révolutionnaire populaire coréenne, Kim Jong-suk fabriquait, avec d'autres femmes, des mouchoirs, des drapeaux et des écharpes nécessaires aux soldats. Ces créations étaient pour la plupart des fournitures militaires. On accordait dès lors davantage d'importance à l'aspect pratique qu'à l'aspect esthétique », explique le professeur Jang Kyung-hee, du département de conservation du patrimoine culturel de l'université Hanseo.





Ri Won-in est une autre figure célèbre de la broderie, et l’une des plus illustres artistes associées à l'Institut de broderie de Pyongyang. Elle y a entamé sa carrière en tant que professeur en 1954, avant de devenir la première femme artiste à obtenir le titre honorifique d'« artiste méritante » en 1962. 20 ans plus tard, elle se verra même décerner le titre d’« Artiste du peuple ». Reconnue pour sa très grande habileté à reproduire les traits humains, elle a réalisé une œuvre monumentale consacrée aux activités révolutionnaires de Kim Il-sung. L'une de ses œuvres phares, intitulée « Tigre », a été créée en 1965.