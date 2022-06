Les régions en Corée

Lorsqu’on pense à la Corée, on pense immédiatement aux deux Corées. Pourtant, à partir du début du XVe siècle, le royaume était divisé en huit provinces qui furent à leur tour souvent partagées en deux entités nord-sud, à la fin du XIXe siècle. Ces provinces sont à la base de celles qui séparent encore aujourd’hui les deux Etats coréens.





Ces divisions provinciales renvoient essentiellement à des spécificités linguistiques et on attribuait aussi, dès le début de la dynastie Joseon, des traits de caractère aux habitants des différentes régions. Ces stéréotypes existent encore tandis que les dialectes sont peu utilisés même si les accents restent toujours. On renvoie aussi chacune des régions à des spécialités culinaires.





Les régions, c’est aussi des panoramas particuliers même si la diversité paysagère du pays du Matin clair est moins frappante que celle de la France. Le nord et l’est sont beaucoup plus montagneux tandis qu’à l’ouest, on trouve les grandes plaines. C’est l’île méridionale de Jeju, située au sud-ouest du territoire, qui dénote le plus avec son climat subtropical et son volcan.





Aujourd’hui, grâce aux multiples transports efficaces et rapides, la Corée du Sud peut être visitée et chacun peut découvrir le pays dans toute sa diversité régionale.

