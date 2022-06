Big Hit Music cherche les futurs BTS et TXT

Big Hit Music, anciennement appelé Big Hit Entertainment, est un label qui se veut pionnier dans le domaine de la musique populaire non seulement en Corée du Sud mais aussi à l’étranger. Fondé par le célèbre producteur et compositeur surnommé « hitman », il compte deux puissants boys band de la k-pop : les Bangtan Boys et Tomorrow X Together.





Le label appartenant à sa maison mère HYBE organise un concours mondial afin de dénicher les perles rares qui succèderont à BTS et à TXT. L'appel aux candidats, lancé le 6 juin dernier, se poursuivra jusqu'au 18 septembre. L’ensemble des auditions se déroulera en ligne comme hors ligne.





Les séances d'auditions en présentiel se tiendront au total dans sept villes du monde : le 25 juin à Los Angeles aux Etats-Unis, le 2 juillet à Toronto au Canada et le 16 juillet à Sydney en Australie. Elles s’enchaîneront ensuite le 30 juillet à Bangkok en Thaïlande, le 13 août à Taipei à Taïwan, le 3 septembre à Tokyo au Japon et enfin le 18 septembre à Séoul. Tous les jeunes talents nés après 2002 peuvent présenter leur candidature dans les domaines du chant, du rap et de la danse.