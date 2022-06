ITZY va lancer sa première tournée mondiale

ⓒ JYP Entertainment

Selon la dernière affiche mise en ligne par le label JYP Entertainment, ITZY va revenir le 15 juillet avec son nouveau mini-album « CHECKMATE ». Après avoir publié la tracklist le 1er juillet, le girls band va dévoiler un teaser du clip vidéo du titre phare, avant de monter sur scène le jour de la sortie de son nouveau disque.





Le groupe se rendra ensuite aux Etats-Unis, où sa tournée les conduira dans huit villes différentes entre octobre et novembre : le 26 octobre à Los Angeles, le 29 octobre à Phoenix, le 1er novembre à Dallas, le 3 novembre à Houston, le 5 à Atlanta, le 7 à Chicago, le 10 à Boston enfin le 13 à New York. D’autres dates de tournées seront révélées prochainement pour le plus grand bonheur des fans d’ITZY en dehors des USA.





Pour rappel, le girls band, composé de cinq jeunes filles, a intégré pour la première fois le fameux classement Billboard 200 avec son 4e mini-album « GUESS WHO », sorti en avril 2021, avant de battre son propre record avec son 1er opus officiel « CRAZY IN LOVE », publié en septembre dernier qui s’est hissé à la 11e place du même classement.