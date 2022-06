Jang Na-ra va célébrer son mariage

Jang Na-ra, qui a lancé sa carrière musicale en 2001 avec son premier album « Buried my face in tears », va rejoindre le club des femmes mariées. La chanteuse aujourd’hui mieux reconnue comme actrice va ainsi officialiser son union avec son fiancé qui a six ans de moins qu’elle. Il travaille dans le domaine de l’audiovisuel.





Sur son compte Instagram, la star âgée de 41 ans a annoncé elle-même cet heureux événement afin de partager son bonheur avec ses fans surnommés « Nara Jjang ». La date et le lieu précis de son marinage ne sont pas encore connus. On sait juste que la cérémonie aura lieu vers la fin du mois.