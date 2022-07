Le mathématicien d’origine coréenne Huh June obtient la médaille Fields

ⓒYONHAP News

Le mathématicien Huh June a reçu la médaille Fields. Cette prestigieuse distinction est considérée comme l'équivalent d'un Prix Nobel de mathématiques. Il s’agit d’une première pour un chercheur d'origine coréenne.





Professeur à l'université de Princeton aux Etats-Unis et également professeur émérite à l'Institut coréen pour les études avancées (KIAS), cet Américain né de parents sud-coréens s'est vu décerner la médaille Fields, accompagnée de 15 000 dollars canadiens, lors du Congrès international des mathématiciens (CIM) qui s'est tenu mardi à l’université d’Alto à Helsinki en Finlande. La médaille Fields est une récompense remise tous les quatre ans depuis 1936 par l'Union mathématique internationale (UMI) à des chercheurs âgés de moins de 40 ans ayant réalisé des travaux exceptionnels dans le domaine. Sa création a été proposée par le mathématicien canadien John Fields en 1923.





Cette année, quatre mathématiciens sont récipiendaires. Les trois autres lauréats sont un Français, une Ukrainienne et un Britannique. Les 60 lauréats à ce jour incluent un grand nombre de chercheurs américains et français. Concertant les chercheurs d'origine asiatique, trois Japonais, un Chinois et un franco-vietnamien.





Né en 1983 en Californie aux Etats-Unis, Huh a vécu en Corée du Sud depuis l'âge de deux ans. Il a étudié à l'université nationale de Séoul et obtenu une licence en physique et en astronomie en 2007 et une maîtrise en mathématiques deux ans plus tard avant de partir aux USA pour poursuivre ses études. Il a décroché son doctorat à l'université du Michigan en 2014.





Quand il était enfant, il n'était pas particulièrement doué pour les mathématiques. Ses talents de mathématicien se sont révélés assez tard, lorsqu'il était étudiant à l'université. Spécialiste en combinatoire et géométrie algébrique, Huh a reçu la médaille Fields pour ses contributions concernant la résolution de la conjecture de Rota et de celle de Reed. Vu son âge, c’était sa dernière chance de recevoir cette distinction. Ses remarquables travaux ont déjà été couronnés par des prix comme le Blavatnik Award en 2017 et le New Horizons in Mathematics Prize en 2019.





Le bel exploit de Huh a été salué non seulement par ses pairs mais aussi par tout le milieu académique sud-coréen, qui y voit une preuve de l’excellence de l’enseignement et de la recherche du pays du Matin clair en mathématiques, étant donné que, bien que de nationalité américaine, il a fait la quasi-totalité de ses études, du primaire à l’université, sur la terre de ses origines.