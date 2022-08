La comédie musicale « Special Delivery–Home » est à l’affiche du Dream Theater de la Fondation culturelle de Seongbuk à Séoul, à partir du 29 juillet et jusqu’au 14 août.





Le spectacle aborde des sujets sensibles tels que la grossesse des adolescentes, l’avortement ou l’homosexualité à travers l’histoire de trois personnes. Après avoir subi des violences familiales, Kang Ha-ri, adolescente, fugue de chez ses parents et vit dans la rue. Un jour, elle rencontre Jeong Sa-rang, l’ex-idole des jeunes, aujourd’hui tombée aux oubliettes, et son âme sœur de longue date, Lara, qui souffre de discriminations liées à son orientation sexuelle. Ils partagent leurs douleurs, se réconfortent les uns les autres et forment ensemble une famille bien particulière.





Cette comédie musicale a été jouée à plusieurs reprises depuis sa création en 2016. Pour cette nouvelle saison, le spectacle propose une traduction en langue des signes lors de certaines représentations.





Date : du 29 juillet au 14 août 2022

Lieu : Dream Theater de la Fondation culturelle de Seongbuk à Séoul