Chine : des tigres de Sibérie apparaissent dans les villes

ⓒ Getty Images Bank

De plus en plus de tigres de Sibérie apparaissent dans la région nord-est de la Chine. A la suite de la politique de protection de ces fauves, leur nombre a récemment dépassé 60 contre 27 en 2017.





En avril 2021, un félin de trois ans s’est jeté sur des voitures. Une personne a été blessée et quatre véhicules ont été abîmés. La télévision publique chinoise CCTV a conseillé de marcher à reculons quand on croise un tigre. Et le comté de Raohe dans la province du Heilongjiang a récemment interdit aux habitants de se rendre dans les montagnes pour éviter un éventuel accident.





Cet animal appelé « tigre du mont Paektu » en Corée a disparu de la péninsule coréenne. Il en existe désormais environ 600 dans le monde. 90 % d’entre eux vivent en Russie et les 10 % restants en Chine.