Seul-gi va faire son come-back en solo

Seul-gi qui a fait ses débuts au sein de Red Velvet en 2014, s’apprête à faire son come-back. Ainsi, elle est en pleine préparation pour sortir son tout premier album solo. La vocaliste qui a dévoilé « Monster » en 2020 en formant un sous-groupe avec Irene, va devenir la troisième membre de Red Velvet à mener une carrière soliste.





Sachez que Wendy et Joy ont publié leur premier disque solo respectivement en avril et en mai 2021, soit sept ans après leurs débuts. Même si Seul-gi a déjà interprété seule « Always » pour la bande originale du drama « The Crowned Clown » diffusé l’an dernier sur la chaîne tvN, c’est la première fois qu’elle propose un disque sous son nom.