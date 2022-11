Quatre députés d’origine coréenne réélus aux élections de mi-mandat aux Etats-Unis

ⓒYONHAP News

Aux Etats-Unis, les quatre députés d’origine coréenne de la Chambre des représentants ont tous été réélus aux élections de mi-mandat, alors que les résultats définitifs des scrutins législatifs se faisaient toujours attendre.





Parmi ces élus au Capitole, le démocrate Andy Kim s’est fait remarquer. Il a gagné haut la main dans le 3e district de l’Etat du New Jersey. Il a devancé son concurrent, le républicain Bob Healey, de plus de dix points, alors que ce dernier avait mené une campagne offensive contre les Américains d’origine asiatique. Il a réalisé cet exploit dans une circonscription que l’ultra-conservateur Donald Trump avait remportée deux fois à l’élection présidentielle. Avec cette victoire, Andy Kim a cumulé trois mandats, une première pour un Américain originaire du pays du Matin clair, après Jay Kim en 1996. Diplômé d’un doctorat en relations internationales à l’université Oxford, il a travaillé en tant que spécialiste du Moyen-Orient d’abord au département d’Etat et ensuite au Conseil de sécurité nationale (NSC) de la Maison blanche. Fort de cette expérience, il a fait son entrée à la commission des forces armées et celle des affaires étrangères une fois avoir rejoint le Congrès.





Pour les trois autres, ce sont toutes des femmes et il s’agit de leur deuxième réélection. La démocrate Marilyn Strickland, née d’une mère sud-coréenne et d’un soldat américain, a remporté le 10e district de l’Etat de Washington. L’ancienne maire de Tacoma de 2010 à 2018 a déployé ses efforts au Congrès pour renforcer les relations sud-coréano-américaines. Elle a souligné l’aspect gagnant-gagnant de la coopération des deux pays alliés en disant que Séoul a une grande capacité de résilience.





La républicaine Young Kim a gagné le 40e district dans l’Etat de Californie. Née à Incheon au pays du Matin clair et installée aux Etats-Unis depuis 1975, elle avait travaillé longtemps en tant que conseillère pour Ed Royce, député pro-sud-coréen.





Une autre réélue en Californie est la républicaine Michelle Steel Park qui a remporté le 45e district. Née à Séoul et vivant aux USA depuis 1976, elle a décidé d’entrer en politique après avoir vu les dégâts que les émeutes de 1992 à Los Angeles ont infligé à la communauté coréenne. Elle a promis d’œuvrer inlassablement afin de faire perdurer le rêve américain pour les familles des travailleurs.





La réélection de ces quatre parlementaires devrait consolider le « Korean Power », l’influence coréenne, au cœur du milieu politique américain.