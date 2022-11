« I Love», 5e mini-album de (G)I-DLE

Intitulé « I Love », le 5e EP de (G)I-DLE contient un total de six morceaux auxquels les cinq membres ont contribué en tant que compositrice ou parolière. Cet album écoulé à plus de 678 000 exemplaires une semaine après sa publication, a pris la tête du classement d’iTunes Top Album Chart dans 40 pays.





En mars dernier, son précédent album « I NEVER DIE », représenté par « Tomboy », s’est hissé à la 58e place du Billboard Global 200, soit le meilleur record pour le quintette féminin.





(G)I-DLE continue d’établir de nouveaux records avec « I Love » qui a dominé seulement sept jours après sa sortie les cinq plus grandes plateformes de streaming musical sud-coréennes dont Melon, Genie et Bugs. De plus, le nombre de vues de son titre phare a dépassé le 4 novembre les 100 millions sur YouTube.