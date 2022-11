« West Side Story » est de retour à Séoul. Après 15 ans d’absence, la célèbre comédie musicale américaine est jouée à partir du 17 novembre jusqu’au 26 février 2023 au Centre d’arts Chungmu, situé en plein coeur de la capitale.





Inspirée de la tragédie de Shakespeare « Roméo et Juliette », la pièce raconte l’histoire de la rivalité entre deux bandes de jeunes d'origines différentes et l’amour impossible entre Maria et Tony.





Connue pour la musique de Leonard Bernstein avec ses titres phares tels que « Tonight » et « Maria » et pour la chorégraphie de Jerome Robins, cette comédie musicale a été créée à Broadway en 1957. Depuis, elle est jouée et appréciée dans le monde entier. La version coréenne a été présentée pour la première fois en 1997, avant de revenir en 2002 puis en 2007.





Le spectacle est servi par une distribution de haute volée. On retrouve Kim Jun-su, Park Kang-hyun et Ko Eun-sung dans le rôle de Tony et Han Jae-ah et Lee Ji-soo, dans celui de Maria.





Date : du 17 novembre 2022 au 26 février 2023

Lieu : Centre d’arts Chungmu à Séoul