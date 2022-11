La science-fiction en Corée du Nord

ⓒ Getty Images Bank

En Corée du Nord, la littérature est souvent utilisée à des fins politiques et sert à promouvoir et à diffuser les mesures prises par le parti au pouvoir. Les créations littéraires doivent de ce fait être ancrées dans le réalisme. La fantasy littéraire et le fantastique, tous deux considérés comme une simple rêverie, y ont donc une place réduite, ce qui n’est pas le cas de la science-fiction.





Les récits de science-fiction du Nord racontent en effet des histoires visant à résoudre les pénuries chroniques de nourriture et d'énergie du pays, et montrent comment la science et la technologie peuvent contribuer à la construction d'une utopie.





« L’œuvre intitulée Oreille bleue de Hwang Chong-sang, l'un des écrivains de science-fiction les plus éminents du Nord, met en scène un groupe de jeunes scientifiques développant des plantes capables de combattre le cancer dans une Corée unifiée où la science et la technologie sont très avancées. La SF nord-coréenne porte surtout sur l'émergence de nouvelles technologies et la découverte de nouveaux matériaux afin d'améliorer la vie des gens et contribuer au développement national », explique Lee Ji-soon, chercheuse à l'Institut coréen pour la réunification nationale.





La science-fiction nord-coréenne a pour but de réaliser les idéaux des autorités de manière scientifique, c'est-à-dire d'utiliser l'imagination scientifique pour atteindre quelque chose d'impossible dans la réalité.