Neuf milliards de dollars de promesse d'aides internationales pour le Pakistan

La communauté internationale a promis de fournir plus de 9 milliards de dollars au Pakistan, qui a subi des inondations meurtrières causant plus de 1 700 morts l’an dernier, ont fait savoir des médias locaux.





Alors qu’un tiers de la superficie du territoire a été dévasté, le pays a fait appel au soutien financier des pays et des organisations internationales lors d’une conférence, co-organisée par les Nations unies, qui s’est ouverte à Genève la veille de la publication de l’article.





À l’issue de l'événement, le Groupe de la banque islamique de développement (BIsD) a promis un soutien de 4,2 milliards de dollars, soit la plus grande somme possible. La Banque mondiale et celle asiatique de développement (BAD) se sont également engagées à financer respectivement 2 milliards et 1,5 milliard de dollars pour le redressement du pays.





En effet, le Pakistan, qui génère de très faibles émissions de gaz à effet de serre, a été directement frappé par les changements climatiques extrêmes. Il a été ainsi souligné que la communauté internationale devrait se sentir responsable.





Selon le Premier ministre pakistanais Shehbaz Sharif, les pertes totales dues aux catastrophes naturelles, s'élèvent à 30 milliards de dollars, soit 8 % du PIB du pays. Déjà en proie à de graves difficultés économiques en raison de la dette et de l'inflation, Islamabad s’inquiète aujourd’hui d’une faillite nationale.