Irène Thirouin-Jung, lauréate du KLTI dans la catégorie littérature

Cette semaine nous nous sommes entretenus avec Irène Thirouin-Jung, une jeune et prometteuse traductrice qui a remporté le prix du nouveau traducteur décerné par l’Institut de Traduction Littéraire de Corée (KLTI), en langue française, avec une nouvelle de Lee Yuri, « Fruit du sang ».





© Irène Thirouin-Jung

Après une classe préparatoire littéraire, notre lauréate a intégré la prestigieuse Ecole National Supérieure de Paris mais a aussi, en parallèle, fait des études de coréen à l’Institut National des Langues et Civilisations Orientales (INALCO) où elle a obtenu un master. Depuis bientôt deux ans, la voilà au pays du Matin clair où elle a entrepris un cursus, qui arrive à son terme, à l’Institut de traduction littéraire de Corée.





© Irène Thirouin-Jung

Lors de ce concours récompensant les jeunes traducteurs, notre invitée a eu le choix entre trois catégories : classique, moderne et contemporaine. Irène s’est lancé le défi de traduire une œuvre dite contemporaine où l’accent est mis sur l’importance de retranscrire, un style, une ambiance, une singularité, souvent propre à l’identité de l’auteur, plutôt que de se concentrer sur des questions purement sémantiques.





© Irène Thirouin-Jung

Notre lauréate nous confie pourquoi elle a choisi la traduction littéraire plutôt que celle technique. Elle nous parle de ses méthodes de travail en passant par les difficultés qu’elle peut rencontrer lors de son ouvrage. Grâce à elle, vous saurez ce qu’implique vraiment le fait de devoir traduire des œuvres variées de la littérature coréenne.





© Irène Thirouin-Jung

Dans cet entretien elle nous dévoile tout l’envers du décors d’une vie de traducteur. Par exemple comment fait-on pour traduire des dialectes qui n’existent pas dans la langue cible ? Ou encore est-il possible pour un natif francophone de traduire du français vers le coréen ?





© Irène Thirouin-Jung

À travers cet entretien découvrez le parcours d’une jeune, talentueuse et ambitieuse traductrice francophone qui met un point d’honneur à restituer l’esprit, le ton et l’intention des auteurs pour créer des ponts d’encres et de papier entre des écrivains coréens, témoins de leur époque, et des lecteurs francophones, toujours plus nombreux et avides de découverte sur la Corée.