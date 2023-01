ModernK organise une audition pour dénicher de nouveaux talents de la k-pop

ModernK vient de lancer une audition d’une grande ampleur afin de dénicher de nouveaux talents de la musique populaire sud-coréenne à travers le pays. Lancée le 16 janvier dernier à Incheon, l’audition se poursuivre jusqu’au 28 janvier à Séoul et dans deux grandes villes de la province de Gyeonggi : Sungnam et Suwon.





Pour rappel, ModernK qui gère une académie consacrée à la k-pop a formé de nombreuses idoles comme Solar de Mamamoo, Bomi d’Apink et Solbin de Laboum. Chez les boys band, on peut citer Chen d’Exo, Eun-kwang de BTOB, Hui de Pentagon et Keon-hee de ONEUS, entre autres.