Sound by Sound : Kim Ki-Tae et Kim So-yeon donnent un concert collectif

Date : le 28 janvier

Lieu : Université Sejong à Séoul





« Sound by Sound » est un concert réunissant différents artistes pour les spectateurs. Kim Ki-tae et Kim So-yeon, tous deux révélés grâce au télécrochet Sing Again 2, vont monter ensemble sur scène le 28 janvier à l’université Sejong à Séoul. Le champion et la vice-championne de l’émission diffusée entre décembre 2021 et février 2022 vont ainsi donner un spectacle collectif durant 120 minutes.





Pour rappel, Kim Ki-tae a fait ses débuts en 2015 au sein du groupe K-cube avant d’être propulsé sur le devant de la scène en remportant la saison 2 de Sing Again. De son côté, Kim So-yeon a lancé sa carrière en décembre 2020 au sein du groupe de musique indépendante Yeon.