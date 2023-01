Les boissons alcoolisées en Corée du Nord

ⓒ KBS News

Le 27 avril 2018, lors d’une rencontre historique entre les dirigeants des deux Corées, Moon Jae-in, président de la Corée du Sud, et Kim Jong-un, leader de la Corée du Nord, deux types de boissons alcoolisées traditionnelles avaient été préparés par la partie sud-coréenne, le myeoncheon dugyeonju et le munbaeju. Mais lors du sommet suivant, qui s’était tenu à Pyongyang en septembre de la même année, ce fut le soju de Pyongyang qui fut mis à l’honneur sur la table des deux dirigeants.





« Liqueur emblématique du Nord, le soju de Pyongyang est produit dans l'usine de Taedonggang. Il se décline en trois types : le soju de Pyongyang, la liqueur de Pyongyang et la liqueur de Goryeo. La liqueur de Pyongyang a une teneur en alcool de 30 à 40 %. Des trois boissons, la plus connue est le soju de Pyongyang, avec une teneur en alcool de 25 %. En 2014, il a obtenu la « Médaille de la qualité du 15 décembre », qui récompense les meilleurs produits du pays. La commercialisation du soju de Pyongyang aux États-Unis a commencé en 2008, suscitant la curiosité des Américains, avant d’être interrompue pour diverses raisons », explique le professeur Jeon Young-seon de l'Institut des humanités et de la réunification à l'université Konkuk, à Séoul.





Après l'arrivée au pouvoir de Kim Jong-un, le soju de Pyongyang a été choisi comme liqueur nationale, le dirigeant ayant déclaré qu'il avait meilleur goût que les autres spiritueux. Il a été estampillé « alcool fin de la Corée ».