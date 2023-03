Claude Mouchard et Koo Moduk, tout en poésie

Cette semaine, nous avons reçu par visioconférence, deux invités, tout d’abord Claude Mouchard, professeur émérite de littérature comparée à l’université Paris VIII, et rédacteur en chef-adjoint de la revue Po&sie, il a entre autres publié deux essais historico-critiques ainsi que plusieurs livres de poèmes et est également traducteur.





Nous l’accueillions dans le cadre de la traduction de son livre intitulé « La peau d'une autre vie. Orléans, Paris, Séoul et poésie ».





©Claude Mouchard

Ce livre a justement été traduit en coréen par notre deuxième invité, Koo Moduk, qui est actuellement attachée temporaire d’enseignement et de recherche (ATER) en littérature et arts coréens à l’INALCO, docteure en études cinématographiques, diplômée de l'Ecole supérieure d'interprètes et de traducteurs, conférencière et traductrice de nombreuses œuvres, principalement du coréen vers le français.





©Moonji

Dans cette interview, Claude, commence par présenter son œuvre « La peau d’une autre vie » où chaque partie a été sélectionnée et arrangée par Koo Moduk pour faire ce livre, destiné au public coréen.





À cette occasion, Koo est intervenue pour nous parler de la version traduite en coréen et nous en dire plus sur le type de lecteur à qui s’adresse cet ouvrage.





©Claude Mouchard

Claude revient ensuite sur les origines de sa relation avec la Corée et la poésie du pays du Matin clair ainsi que sa rencontre avec le romancier Lee Cheong-jun.





©Claude Mouchard

Le professeur a également traduit la série de poèmes de Lee Sang « Crow's Eye View » publiée entre le 24 juillet et le 8 août 1934 dans le journal Joseon Jungang.





©Claude Mouchard

La poésie coréenne a fait son chemin en France notamment grâce à Claude Mouchard qui a publié le premier numéro dédié à la poésie coréenne en 1999, dans la revue Po&sie, puis une deuxième édition de 300 pages en 2012. Il nous a parlé de ce que ce genre littéraire représentait pour lui.





©Claude Mouchard

Koo, nous a ensuite parlé de ce que signifie le cinéma pour elle et de comment ça l’influence pour ses traductions. D’ailleurs, ne dit-on pas que souvent que « toute traduction est une trahison » ? Découvrons son point de vue sur ce sujet ainsi que sa manière d’aborder « l'intraduisible » en général et plus particulièrement dans la poésie coréenne.





N’hésitez pas à aller regarder le highlight vidéo de notre interview sur Youtube et de cliquer sur le bouton Play en haut à gauche pour réécouter cette émission à la demande.