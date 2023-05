Passer son permis de conduire en Corée du Sud

Essayer de passer son permis de conduire dans un pays étranger, une nouvelle épreuve pour tester votre niveau de langue. Attention ne vous découragez pas, au pays du Matin clair, il est tout de même possible de passer son permis de conduire en anglais.





La vidéo de sensibilisation à la sécurité routière, d’une heure, est d’ailleurs en coréen sous-titrée dans la langue de Shakespeare. Ce qui n’aide guère lorsque l’on ne connaît pas le vocabulaire spécifique mais qui agit tout de même comme un soutien moral.





Le grand avantage c’est la possibilité de tout faire au même endroit et ce, avec une rapidité incomparable et pour un prix dérisoire comparé à certains pays. L’inscription à l’épreuve écrite revient elle-même à moins de 10 euros.





Il est donc tout à fait dans vos cordes de suivre la formation, passer votre code et votre permis en une journée si vous avez plusieurs cordes à votre arc (et surtout un certain talent pour la conduite). Alors qu’attendez-vous pour ramener ce souvenir particulier de la Corée du Sud ?