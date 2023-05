« Coucou, mon cher cuiseur à riz de compagnie » de Park Ji-yeong

ⓒ Getty Images Bank

Il regardait attentivement des documentaires animaliers depuis qu’il a commencé à vivre avec son père dément. Disons qu’ils étaient beaucoup plus utiles que ceux sur la démence sénile. Il n’en a rien dit à ses frangins. Si Kang Jin-gyeong le découvrait, elle l’accuserait à tort de considérer leur père comme un animal de compagnie.





Mais non, Seon-dong n’a jamais considéré son père, Kang Man-seok, comme un chien ou un chat. Il n’était pas mignon comme eux et il faisait ses besoins n’importe où et n’importe quand, à la différence de ces animaux intelligents. Il ressemblait plutôt à un cuiseur à riz.





La durée de vie moyenne d’un cuiseur à riz électrique est entre cinq et sept ans. Le cuiseur pour dix personnes chez Man-seok avait sept ans. Autrement dit, il était temps d’en acheter un neuf. Le vieil homme a été diagnostiqué porteur de la maladie d’Alzheimer il y a sept ans.





- Extrait de l’émission









Peut-être que leur quotidien semblait trop normal. Il fallait que les gens sachent comment Man-seok rendait sa vie misérable. Alors, Seon-dong a nourri son père avec du porridge mélangé à deux bouteilles de laxatif.





Cette nuit-là, le vieil homme a poussé des gémissements. Quelques instants plus tard, il est sorti de sa chambre, son pantalon baissé à moitié, et a lentement avancé sa paume vers son fils comme s’il lui tendait un cadeau. Dans sa main se trouvait des excréments.





Sans rien dire, Seon-dong a diffusé en direct tout cet incident. Des jurons ont inondé la fenêtre du chat. Une fenêtre d’avertissement jaune est apparue et la diffusion en direct a été interrompue.





어쩌면 너무 괜찮은 척 한 게 문제였다.

강만석이 자신을 얼마나 힘들게 하는 지 사람들이 알아야했다.

강만석에게 변비약 두 통을 섞은 죽을 먹였다.





그 날 밤 강만석이 끙끙거리는 소리가 들렸다.

잠시 후 강만석이 바지를 반쯤 내린 채 엉거주춤한 자세로 방문을 열고 나오며

마치 선물을 건네듯 조심스레 손바닥을 내밀었다.

손바닥위에 있는 건 똥이었다.





강선동은 말없이 강만석의 모습을 실시간으로 찍어 내보냈다.





채팅장은 욕설로 뒤덮였다.

곧이어 노란 경고장이 떴고, 라이브방송은 강제로 종료됐다.









# Interview : Jeon So-yeong, critique littéraire

Peu importe la douceur de la voix enregistrée d’un cuiseur à riz électrique, il s’agit toujours d’un objet sans émotions ni personnalité. Cela signifie que le personnage principal, Kang Seon-dong, traite son père non pas comme un être humain mais comme une chose. En effet, le vieil homme n’est pour lui qu’un moyen de gagner sa vie. Cette nouvelle attire notre attention sur les problèmes importants de la société contemporaine tels que le vieillissement, la démence sénile et les soins pour les personnes âgées.









Seon-dong a mis en ligne la vidéo de lui visitant la maison de soins infirmiers et rentrant chez lui sans avoir vu son père. Trois mois s’étaient écoulés depuis sa dernière vidéo. Il fallait se montrer humble. Il devait admettre ses erreurs et se faire passer pour un faible exclu qui avait besoin d’affection et d’attention de la part des gens bienveillants. C’était le seul moyen d’obtenir des « likes » et d’augmenter son nombre d’abonnés.





Effacer les souvenirs d’un mauvais adulte et ne laisser que ceux d’un bon enfant. La démence de Seon-dong a progressé de cette façon. Seon-dong, le bon garçon, ne pouvait s’empêcher de s’apitoyer sur son sort et de s’aimer, de vouloir récolter plus d’autocollants raisins et d’être reconnu par les autres.





면회를 갔다가 병원 입구에서 돌아서서 집으로 오는 과정까지 찍은 영상을

강선동은 유튜브 채널에 올렸다.

3개월만이었다.

납작 엎드려야 한다.

잘못을 인정하고 착한 어른들의 다정과 배려가 필요한 소외된 약자임을 드러내야 한다.

다시 유튜버가 되어 좋아요를 받고 구독자 수를 늘리기 위해서는 그 방법뿐이었다.





나쁜 어른의 기억은 지우고 착한 아이의 기억만 남겨두는 것,

강선동의 치매는 그런 식으로 진행되었다.

착한 아이 강선동은 자신을 연민하고 사랑하려고 애쓰는 마음을,

더 많은 포도알을 수확하고 타인에게 인정받고 싶은 마음을 멈출 수 없었다.









Auteur : Park Ji-yeong (1974 –)

- Débuts littéraires : en 2010 avec la publication de sa nouvelle « Comment sauver la planète terre avec un aspirateur ».