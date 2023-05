BTS : la BO « The Planet » fait une entrée fracassante dans plusieurs classements musicaux

ⓒ Big Hit Music

« The Planet », interprétée par BTS, n’a pas tardé à s’imposer dans plusieurs charts étrangers. La bande originale du film d'animation « Bastions » est arrivé en tête du classement Daily Digital Singles d'Oricon au Japon.





En ce qui concerne les performances du single sur Spotify, « The Planet » a été écouté plus de 2,9 millions de fois et figure, à ce jour, depuis le 12 mai à la 19e place du « Daily Top Song Global » de la plateforme suédoise.





Ce morceau a également fait sensation dans le monde entier en grimpant sur la première marche du podium du « Top Song Chart » d’iTunes dans 67 régions.