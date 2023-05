ATEEZ prépare déjà son retour après sa tournée mondiale

ⓒ KQ Entertainment

ATEEZ qui a terminé en beauté sa tournée mondiale baptisée « THE FELLOWSHIP : BREAK THE WALL » à Séoul va revenir le mois prochain. Pour rappel, son concert de rappel a eu lieu les 28 et 29 avril au stade olympique mettant fin à sa tournée mondiale lancée en octobre 2022 justement dans la capitale. Cette dernière a également eu lieu aux Etats-Unis, au Japon et en Europe, mobilisant près de 150 000 spectateurs internationaux.





L’annonce du retour imminent du boys band était l’un des moments forts du rappel d’ATEEZ qui s’est tenu à guichets fermés. Après Séoul, le groupe s’est ensuite envolé pour le pays voisin pour le spectacle « THE FELLOWSHIP : BREAK THE WALL’ ANCHOR IN JAPAN » tenu les 2 et 3 mai à Tokyo puis à Kobe.