Rawia Aroum, journaliste, romancière et bloggueuse passionnée par la Corée du Sud

ⓒ Rawia Aroum

Journaliste, romancière, et également bloggueuse sur le site The Korean Dream pour les francophones, nous avons accueilli Rawia Aroum dans notre studio. Alors quel était son intérêt de venir en Corée du Sud ? Pendant l'interview, cette jeune talenteuse en langues présente ses activités professionnelles et son récent book talk qui a eu lieu à la bibliothèque de Seocho à Séoul sur son dernier roman « Le Mal de Mère ».