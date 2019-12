Mondlicht auf dem Dach geben Trostlied heraus

Das Indieduo Mondlicht auf dem Dach hat am 23. November eine neue Single auf den Markt gebracht. Es ist das erste Singlealbum nach einem Jahr. Mit dem Lied „Du bist auch so schön” wollten die Mitglieder all jenen Mut machen, die kein Selbstvertrauen haben.

Das Lied unterscheidet sich allerdings von den bisherigen Werken dieses Frauenduos. Denn es hört sich an wie ein Pop-Song aus den 90ern, aber das Werk passt trotzdem ausgezeichnet zur Winterzeit und kommt daher bei den Fans gut an.