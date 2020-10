“DNA” von BTS erreicht 1,1 Milliarde Klicks

Jede Woche gibt es etwas neues von der koreanischen Boyband BTS. Sie eilen von Rekord zu Rekord und zaubern stets eine neue Überraschung aus dem Ärmel.

Jüngst wurde mal wieder ein weiterer Rekord aufgestellt. Das Video zum Lied “DNA” erreichte 1,1 Milliarden Aufrufe. Diese Marke wurde am 5. Oktober erreicht.

Das Lied ist im Album “Love Yourself: Her” aus dem Jahr 2017 enthalten. Darin wird gesungen, dass die beiden Protagonisten im Lied schicksalhaft füreinander bestimmt seien. Schon die DNA würde dies andeuten. Besonders kann man im Video die beeindruckenden Tanzbewegungen der Sänger sehen. Als das Lied “DNA” veröffentlicht wurde, kam es gleich in die Hot 100 Charts und hielt sich dort vier Wochen in Folge. Auch das Album mit diesem Lied war sechs Wochen lang in den Billboard 200 Charts zu finden.

Bisher haben BTS 26 Musikvideos veröffentlicht und alle haben schon die Marke 100 Millionen View überschritten.