Brahms und das Wetter

Jung Eun Séverine Kim ist Pianistin. Sie ist in Seoul geboren und hat in Hannover studiert. Mittlerweile ist sie Gründerin und künstlerische Leiterin des Festivals „Celler Sommerkonzerte”. Organisiert während der Corona Pandemie finden die Konzerte vom 6. bis 15. August statt. Wie die Organisation war, was sie nach Deutschland geführt hat und was Brahms mit dem Wetter zu tun hat, hat sie im „Treffen zweier Welten” erzählt.

Link zu mehr Infos über die Konzerte : https://www.cellersommerkonzerte.de