LE SSERAFIM debütieren mit “Fearless“

Eine neue Girlgroup hat debütiert. LE SSERAFIM veröffentlichten am 2. Mai ihr erstes Minialbum „Fearless“ und taten so ihren ersten Schritt in die koreanische Musikwelt.

Im Debütalbum der sechs Sängerinnen sind insgesamt fünf Lieder enthalten, die verschiedenen Genres zugeordnet werden können. Bang Si-hyuk hat an den Liedern „Fearless“ und „The great Mermaid“ mitgewirkt. Die Mitglieder Kim Chae-won und Hyuh Yun-jin haben am Liedtext von „Blue Flame“ mitgearbeitet und so ihre Gedanken und Gefühle zum Ausdruck gebracht.

Das Lied „Fearless” ist ein Funky Alternative Pop-Lied und drückt den Willen der Sängerinnen gut aus, die nicht in der Vergangenheit hängenbleiben wollen, sondern einfach nach vorne schreiten wollen.

Es ist erst der Beginn, aber LE SSERAFIM erhalten schon viel Aufmerksamkeit aus der ganzen Welt.