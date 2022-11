Cho Yong-pil feiert nach neun Jahren Comeback

ⓒ YPC

Cho Yong-pil, eine lebende Legende der südkoreanischen Popmusikszene, hat am 18. November nach neun Jahren eine neue Single veröffentlicht. Die neue Single mit dem Titel „Road to 20 – Prelude 1“ ist Chos erste Veröffentlichung seit seinem 19. Album „Hello“, das 2013 ein großer Erfolg wurde.

Seine Managementagentur YPC stellte die neue Single, wie ihr Titel „Road to 20 – Prelude 1“ andeutet, als eine Art Lead-Single für sein 20. Studioalbum vor, das nach dem Plan Ende 2023 erscheinen soll. Zudem ist sie auch die erste Single, die der 72-jährige Popsänger in seiner bisherigen 54-jährigen Karriere mit 19 Studioalben veröffentlicht hat. Das Jahr 2023 ist sein 55. Debüt-Jahr. Der Sänger hat vor, in der ersten Hälfte des nächsten Jahres auch eine EP herauszubringen, die einen Teil der Songs des geplanten 20. Studioalbums enthalten wird.

Die neue Single enthält die zwei Songs „Moment“ und „Like Serengeti“, die von ausländischen Produzenten komponiert wurden. An den Texten wirkte die berühmte südkoreanische Textdichterin Kim Eana mit.

Der legendäre südkoreanische Popsänger wird am 27. November sowie am 3. und 4. Dezember in Seoul vier Konzerte geben. Alle 40.000 Eintrittskarten für diese Konzerte waren 30 Minuten nach dem Beginn des Kartenvorverkaufs ausverkauft.