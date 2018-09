Gedung Putih Mulai Mengatur KTT Kedua dengan Korea Utara

ⓒ KBS News

Beberapa pihak memperkirakan bahwa saat ini Korea Utara dan AS sedang mempersiapkan pelaksanaan KTT antar-negara yang kedua. Pemimpin Korea Utara Kim Jong-un mengirim surat pribadi kepada Presiden Trump dan mendapat sambutan positif dari Gedung Putih. Kedua pihak kemudian mulai mengatur rencana pelaksanaan KTT antar-negara kedua dan menunjukkan suasana dialog yang mulai membaik. Meskipun demikian, keberhasilan pelaksanaan KTT kedua antara Pyongyang dan Washington masih belum dapat dipastikan karena pihak internal AS masih memiliki ketidakpercayaan kepada Korea Utara.





Kim Jong-un telah mengeluarkan pernyataan bahwa deklarasi untuk mengakhiri perang tidak berhubungan dengan pelemahan aliansi Korea Selatan dan AS atau penarikan pasukan AS dari Korea Selatan. Namun, Korea Utara hanya menyampaikan pernyataan tersebut melalui utusan khusus Korea Selatan yang mengadakan kunjungan ke Korea Utara. Oleh karena itu, AS tidak akan mengabulkan permintaan Korea Utara yang hanya berdasar pada pernyataan yang dianggap tidak pasti.





Di sisi lain, media AS tetap memberitakan kegiatan produksi senjata nuklir Korea Utara. Stasiun penyiaran NBC di AS pada hari Senin (10/9/18) waktu setempat melaporkan bahwa Korea Utara tetap memproduksi senjata nuklir. Atas bukti terkait, NBC menyatakan bahwa pemerintahaan Trump tetap mengambil sikap yang ofensif. Seorang peneliti AS Bruce Bennett mengklaim bahwa Kim Jong-un sejak awal tahun ini tidak membuang atau membongkar senjata nuklir, melainkan memproduksi lima hingga sembilan unit senjata nuklir baru. Atas pernyataan tersebut, seorang pejabat dari Dewan Keamanan Nasional (NSC) AS mengatakan bahwa Presiden Trump mengambil segala kebijakan terhadap Korea Utara secara saksama, termasuk memberikan langkah tekanan dan mengatur langkah negosiasi.