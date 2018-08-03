Договорённость о соединении железной дороги

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Сеул и Пхеньян осуществляют контакты в области соединения железных дорог. 20 июля стороны провели совместную инспекцию восточного участка, а 24 июля проверили западный участок. Надежды на воссоединение Транскорейской железной дороги появились 18 лет назад. 18 сентября 2000 года тогдашний президент Республики Корея Ким Дэ Чжун посетил церемонию закладки первого камня в восстановление западного участка железной дороги, которая состоялась в павильоне Имчжингак вблизи межкорейской границы. В мае 2007 года через границу между Югом и Севером прошёл пробный поезд, а 11 декабря 2007 года началось движение грузовых поездов от южнокорейского Мунсана до северокорейского Пондона. К сожалению, 28 ноября 2008 года движение по магистрали было прекращено из-за инцидента с гибелью южнокорейской туристки в горах Кымгансан в июле того же года.