РК и США обсудили вопросы сотрудничества в сфере полупроводников

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25 апреля помощник заместителя министра промышленности, торговли и энергетики РК Ян Бён Нэ провёл встречу с помощником госсекретаря США по экономическим и деловым вопросам Рамином Толуи, накануне прибывшим с визитом в Сеул. Они обсудили вопросы сотрудничества в сфере полупроводников и активизации инвестиций. Ян Бён Нэ отметил расширение сотрудничества двух стран в сфере цепочек поставок и высоких технологий на основе масштабных инвестиций южнокорейских компаний в США. Он выразил надежду на установление взаимодействия производственного потенциала южнокорейских полупроводниковых компаний и инновационного потенциала американских предприятий. Южнокорейский министр также призвал американскую сторону оказать всемерную поддержку в рамках Закона о полупроводниках, чтобы обеспечить беспрепятственную реализацию инвестиционных проектов компаний РК в США. Толуи высоко оценил укрепление сотрудничества двух стран не только на межправительственном уровне, но и между частными кругами. Он сообщил, что США внимательно рассмотрят предложения РК.