Samsung Electronics - самая прибыльная компания в мире

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Во втором квартале южнокорейская компания Samsung Electronics зафиксировала самый высокий в мире уровень прибыли, обогнав американскую Apple. Объём продаж Samsung Electronics составил 51 млрд 775 млн долларов, а доля чистой прибыли - 25,4%. Это на 1,7% выше, чем у компании Apple. Между тем, во втором полугодии 2016 года разница между чистой прибылью двух компаний составляла более 10%, однако Samsung Electronics непрерывно сокращала эту разницу. В первом квартале текущего года она составила лишь 0,2%.

Без учёта финансовых компаний Apple долгое время являлась самой прибыльной в мире. Теперь это место заняла Samsung Electronics. Успех южнокорейского производителя во многом обеспечен очередным рекордом продаж подразделения полупроводников. Доля чистой прибыли этого подразделения составила 52,8%, и оно даёт почти 80% всей прибыли Samsung Electronics.

Что касается подразделения смартфонов, то его доля чистой прибыли составила лишь 11,1%. Это самый низкий показатель после первого квартала прошлого года, а по сравнению с предыдущим кварталом он сократился на 34,2%. Это вызвано низкими продажами смартфонов Samsung Electronics.

Эксперты предсказывают, что рост прибыли Samsung Electronics продолжится и во втором полугодии. Однако некоторые специалисты считают, что Samsung Electronics и Apple отличаются с точки зрения организации, что не позволяет проводить между ними прямое сравнение. Другие эксперты указывают также на то, что южнокорейской компании необходимо укреплять рост и в других подразделениях.