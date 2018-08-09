'BOF 2018' с участием групп 'EXO', 'Wanna One', 'Red Velvet'!

ⓒ 2018 Busan OneAsia Festival

В текущем году ежегодный музыкальный праздник 'Busan One Asia Festival 2018' или сокращённо 'BOF 2018' ('2018 부산원아시아페스티벌) как всегда пройдёт осенью. В настоящее время уже известны группы, которые украсят фестиваль своими выступлениями. Среди многих исполнителей выделяются такие молодёжные группы как 'EXO', 'Wanna One', 'Red Velvet'! И это, конечно, только малая часть предстоящего мероприятия, который, скорее всего, останется в памяти многих зрителей. А 29 июля появились первые сообщения о том, что актриса Син Сэ Гён станет одной из ведущих новой развлекательной программы кабельного телеканала 'tvN'. Подробнее обо всём этом вы узнаете в очередном выпуске программы «Новости шоу-бизнеса» от 8 августа.